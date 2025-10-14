Aica, lo stalking di Report Sicilia continua. La presidente Danila Nobile precisa

Condividi

Continua lo stalkeraggio mediatico da arte di un blog, sedicente giornale, che si chiama ReportSicilia. L’editore, Giuseppe Di Rosa, sembra ormai vivere in funzione di Aica, senza mai tralasciare, però, l’amministrazione comunale di Agrigento e qualche altro obiettivo da colpire.

Giova ricordare che lo stalker è colui il quale attraverso una serie di atteggiamenti affligge un’altra persona. I casi Miccichè, Di Mauro, Amorosia sono i più conclamati. L’individuo è ossessionato e perseguita una persona, possibilmente generandole stati di ansia e paura.

Non sembrerebbe, però, che ansia e paura prendono il sopravvento sulla dottoressa Danila Nobile, presidente Aica, la quale, al contrario, non le manda a dire.

Ecco come, dopo l’ultimo “articolo” di stalkeraggio” da parte di ReportSicilia la presidente esce nella sua pagina di facebook:

“Oggi ho scoperto che anche una carta intestata può diventare “notizia”.

Peccato che sia la stessa usata da due organi istituzionali di AICA – Ufficio di Presidenza dell’Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Presidenza del CDA.

Ma la fantasia, si sa, è più comoda della verità… A chi mi conosce, non servono spiegazioni. La verità, però, ha una qualità che la fantasia non avrà mai: resiste nel tempo.

Diffidate da chi parla senza sapere, e ricordate: la serietà non si misura in click, ma in verità.

Io continuo a lavorare, gli altri a inventare…allego due documenti dell’Assemblea dei Sindaci di cui uno datato 15/01/2025 con la medesima carta intestata.

Diffidate dai detrattori…”.

Ad maiora…