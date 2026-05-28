Aica, il servizio sostitutivo con autobotte, istruzioni per l’uso

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L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, ha attivato un nuovo sistema automatizzato per richiedere il servizio di autobotte, con l’obiettivo di velocizzare le procedure e rendere tutto tracciabile. Bisogna telefonare al numero 0922 44 15 39, selezionare l’opzione 5 e inserire codice utente e codice anagrafico presenti in bolletta. Il sistema assegna le priorità: precedenza assoluta a ospedali, strutture sanitarie e persone fragili, poi attività commerciali e infine utenze domestiche, gestite in ordine cronologico. Il servizio sarà disponibile solo per utenti con regolare contratto o che abbiano richiesto un nuovo allaccio. Nelle zone senza rete idrica gli utenti dovranno rivolgersi agli autotrasportatori autorizzati da Aica, utilizzando ticket digitali per il carico dell’acqua. In caso di disservizi accertati sarà addebitato solo il costo dell’acqua, mentre senza emergenze saranno a carico degli utenti anche i costi di trasporto. Attivata inoltre una piattaforma digitale dedicata agli autotrasportatori per gestire incarichi e consegne tramite smartphone.