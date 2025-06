AICA: Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento fa appello ai Sindaci alla responsabilità

Condividi

A seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di AICA, il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime profonda preoccupazione per la situazione di incertezza che si è venuta a creare attorno a un’azienda che gestisce un servizio pubblico fondamentale per il territorio.

Il Cartello Sociale rivolge un forte e chiaro appello ai sindaci affinché si assumano, senza ulteriori indugi, le responsabilità politiche e istituzionali necessarie a garantire la continuità e l’efficienza della gestione.

Qualora non fosse possibile procedere tempestivamente al rinnovo del CDA, con professionisti qualificati che non siano frutto di mera spartizione politica si ritiene necessario valutare l’insediamento di un commissario straordinario di alto profilo, dotato di competenze e autorevolezza, cui affidare la guida di AICA in questa fase delicata. Queste dimissioni rappresentano l’ennesima dimostrazione della fragilità e dell’inerzia della politica locale. Ma non è più tempo di esitazioni o rinvii. È indispensabile assumere una decisione immediata e responsabile, nell’interesse dell’azienda, dei lavoratori e soprattutto dei cittadini, che hanno diritto a un servizio idrico efficiente, trasparente e stabile.