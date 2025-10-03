Aica, controllo analogo: chiarimenti e responsabilità istituzionali

Condividi

Visualizzazioni 161

In merito alle recenti richieste di chiarimento sul “controllo analogo” rivolte ad AICA da parte di alcuni consiglieri comunali di Agrigento, AICA ritiene opportuno fornire alla cittadinanza e agli organi di informazione alcune precisazioni essenziali, al fine di evitare confusione e ricondurre il dibattito ai reali ambiti di responsabilità.

Cos’è il controllo analogo e chi lo nomina

Il cosiddetto «controllo analogo» è lo strumento con cui i Comuni soci e gli organismi di governo territoriale garantiscono la supervisione pubblica sulle società a partecipazione pubblica: si tratta di un presidio di legalità e trasparenza che, per la sua natura, va ricomposto e attivato dagli enti soci (Comuni e/o ATI), i quali devono individuare e designare i funzionari o i referenti incaricati di svolgere tale funzione di controllo. Non è, quindi, una scelta discrezionale della società gestore: è un adempimento degli enti proprietari.

Un chiarimento necessario: il controllo analogo non è competenza di AICA

È importante chiarire che la nomina del coordinatore e dei funzionari designati per l’esercizio del controllo analogo non è di competenza di AICA, bensì esclusivamente dei Comuni soci. La società, in quanto gestore operativo, non ha alcun potere in merito a tali adempimenti, ma si è sempre dichiarata disponibile a fornire supporto tecnico e documentale ogniqualvolta richiesto. Pertanto, eventuali ritardi o mancate designazioni non possono essere attribuiti alla governance di AICA.

Lo stato delle nomine nei Comuni soci

AICA ribadisce la massima disponibilità a collaborare con i funzionari che i Comuni indicheranno per adempiere a questo fondamentale compito. Tuttavia, è utile ricordare alcuni fatti oggettivi:

• il Comune capoluogo, che pure aveva provveduto in passato a designare un coordinatore, ha registrato la dimissione del referente in data 08 maggio 2024 e non ha ancora provveduto alla sua sostituzione;

• ad oggi, tra i Comuni soci, risulta regolarmente indicato un funzionario per lo svolgimento del controllo analogo dal Comune di Sciacca; altri Comuni sono in corso di definizione.

Una richiesta di responsabilità istituzionale

Per questi motivi risulta paradossale che le critiche sul mancato avvio dell’organo di controllo provengano da Consiglieri Comunali del Comune di Agrigento, ovvero chi — per primo — avrebbe il dovere di provvedere alle nomine. AICA invita pertanto i Comuni, e in particolare il Comune capoluogo, a compiere rapidamente gli adempimenti necessari, così da consentire l’avvio effettivo del controllo analogo e restituire piena operatività a questo presidio di trasparenza.

Impegno di AICA

AICA resta ferma nel proprio impegno a collaborare con i soggetti istituzionali competenti: metteremo a disposizione tutta la documentazione utile e il supporto tecnico necessario per consentire al controllo analogo di svolgere il proprio ruolo nel modo più efficace e trasparente possibile, nell’unico interesse dei cittadini e della regolarità del servizio idrico.

Conclusione

Prima di sollevare pubblicamente critiche infondate, sarebbe stato opportuno informarsi correttamente sugli adempimenti e sugli obblighi previsti dalla normativa, che – lo ribadiamo – spettano ai Comuni e non alla società gestore.

La gestione del servizio idrico richiede responsabilità condivisa: AICA opera nel pieno rispetto delle norme e degli indirizzi dei soci. Per evitare strumentalizzazioni e favorire soluzioni concrete, ribadiamo l’appello ai Comuni a procedere alle nomine necessarie e a promuovere così un confronto istituzionale serio e operativo.

AICA continuerà a fare la propria parte con trasparenza e responsabilità. Confidiamo che anche i rappresentanti istituzionali sappiano esercitare il loro ruolo con la stessa attenzione, evitando dichiarazioni che rischiano di confondere i cittadini e rallentare il percorso di risanamento e legalità intrapreso.