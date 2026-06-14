AICA: “Completati i lavori di riparazione dell’acquedotto Fanaco. Da lunedì riprende la regolare turnazione idrica nel sistema Fanaco–Madonie Ovest”

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Agrigento 13 giugno 2026 – AICA informa che sono stati completati da parte di Siciliacque gli interventi di riparazione del guasto verificatosi lungo l’acquedotto Fanaco, in contrada Santa Maria nel territorio di Casteltermini, infrastruttura strategica del sistema di approvvigionamento idrico Fanaco–Madonie Ovest.

A partire dalla serata odierna e per l’intera giornata di domani sono state avviate le operazioni di riempimento e riequilibrio dei serbatoi di accumulo, fase necessaria per garantire il graduale ritorno alla normale distribuzione idrica. A decorrere da lunedì sarà ripristinata la regolare turnazione nei comuni serviti da Aica.

AICA esprime il proprio ringraziamento ai cittadini, alle amministrazioni comunali e a tutti gli utenti interessati per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati nel corso dell’emergenza, confermando il costante impegno volto a garantire l’efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio idrico integrato.