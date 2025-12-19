Aica, chiarimento sulle competenze relative ai Comuni in salvaguardia

In relazione alle notizie circolate negli ultimi giorni sulla gestione dei Comuni in salvaguardia la Presidente del CDA di AICA, Dott.ssa Danila Nobile, ritiene opportuno fornire un chiarimento a beneficio di tutti gli enti coinvolti.
“AICA, come già chiarito in un articolo di stampa, non ha competenze né poteri di intervento sui Comuni che operano in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006.
Ogni valutazione, autorizzazione o verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 32.9 dell’allegato A alla deliberazione Arera n. 639/2023 rientra esclusivamente nelle competenze dell’ATI Idrico e non del gestore del servizio idrico integrato.
AICA, pertanto, non entra nel merito delle scelte o delle posizioni dei Comuni in salvaguardia, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali di ciascun ente e in un’ottica di leale collaborazione.
Per quanto riguarda esclusivamente i Comuni di Palma di Montechiaro e Camastra, AICA ribadisce di essere in attesa delle determinazioni già richieste agli organi competenti, al fine di consentire la cessione delle reti e la piena attuazione del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
AICA conferma il proprio impegno a operare con spirito di collaborazione, equilibrio istituzionale e rispetto dei ruoli, nell’interesse del territorio e dei cittadini”.