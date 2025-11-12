Notizie correlate
-
Il pluripregiudicato Arnone e gli spettacoli in tribunale. Stavolta ha fatto centro! Guarda il video (30”) e leggi l’articoloCondividi Visualizzazioni 2.746 Il suo avvocato Daniela Principato lo caccia in diretta fra lo stupore di...
-
“Tutti i parlamentari agrigentini sosterranno l’Aica”Condividi Visualizzazioni 586 L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, e la grave crisi finanziaria derivante soprattutto...
-
Giunta Schifani, revocati gli incarichi agli assessori Dc Albano e MessinaCondividi Visualizzazioni 565 Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato i decreti di revoca degli...