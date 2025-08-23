Aica: accordo con Siciliacque

La presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, Danila Nobile, annuncia che l’Azienda ha raggiunto un accordo con Siciliacque a fronte del pignoramento presso terzi notificato lo scorso 28 luglio. E che, di conseguenza, al più presto saranno sbloccati i conti correnti aziendali, consentendo il pagamento dei 283 dipendenti, di avviare un piano di pagamento delle imprese fornitrici e, contestualmente, predisporre con l’assistenza legale una definizione complessiva del debito con Siciliacque.
