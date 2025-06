Ai medici nei Pronto soccorso o in periferia bonus da 9 a 12.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 97

Ai medici dei Pronto soccorso già in servizio, e a quelli che saranno assunti entro il 2025, sarà pagato un bonus di 12.000 euro lordi. Ai colleghi di ruolo negli altri reparti degli ospedali periferici sarà pagato invece un bonus di 9.000 euro. E poi un milione di euro servirà per favorire nuovi reclutamenti che rafforzino i reparti in crisi. Ecco in sintesi i rilievi principali del decreto appena firmato dall’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni. Si intende così incoraggiare il maggior numero di medici a prestare servizio dove vi è più bisogno, o a scegliere (se neoassunti) ospedali periferici.