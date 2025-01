Ai Comuni con discariche il 35% del tributo di conferimento

Condividi

Visualizzazioni 230

Ai Comuni siciliani sede o nei pressi di discariche sarà destinato il 35% del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi, come misura di compensazione per i disagi subiti dall’essere contigui a tali impianti. L’Assemblea Regionale ha approvato un’apposita legge sostenuta e proposta dai deputati regionali del Movimento per l’Autonomia Giuseppe Carta, primo firmatario, Giuseppe Lombardo, relatore del testo, Giuseppe Castiglione e Ludovico Balsamo, che commentano: “E’ un atto di giustizia nei confronti di quei territori che da anni sopportano l’impatto ambientale e sanitario derivante dallo smaltimento dei rifiuti, senza aver mai ricevuto un adeguato ristoro economico”. Sarà un decreto dell’assessore regionale ai Servizi primari, che è Roberto Di Mauro, anche lui del Movimento per l’Autonomia, ha quantificare gli importi spettanti a ciascun Comune interessato, previo parere della Commissione territorio e ambiente, garantendo così un’equa ripartizione delle risorse. I fondi saranno utilizzati per interventi di controlli e recupero ambientale, tutela igienico-sanitaria e gestione integrata dei rifiuti urbani, migliorando la qualità della vita nel territorio beneficiato dalla legge approvata. E i deputati MpA concludono: “Si tratta di un passo concreto verso un maggiore equilibrio territoriale che offre ai Comuni sedi di discariche e ai comuni ad esse limitrofi uno strumento di perequazione fondamentale fino ad oggi disatteso”.