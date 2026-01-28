Agrigento, Villaggio Mosè, tentato furto al Lidl

Condividi

Visualizzazioni 113

Ad Agrigento, al Villaggio Mosè, lungo il Viale Leonardo Sciascia, ignoti malviventi hanno tentato di scassinare un ingresso del supermercato Lidl, ma hanno desistito perché è subito scattato l’allarme e, di conseguenza, si sono dileguati nell’impossibilità di proseguire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini in corso anche avvalendosi dei video – sorveglianza.