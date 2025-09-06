Agrigento, Vigili del fuoco e Rifugio Hope strappano a morte certa un cucciolo di cane

Ad Agrigento un cucciolo di cane incastrato tra i rovi a Villaseta è stato soccorso con estrema difficoltà resistendo alla sofferenza ben quattro giorni. Sul posto per constatare quanto accadesse e per adoperarsi subito per il recupero sono stati i volontari del Rifugio Hope, che, peraltro, hanno pubblicato diversi post di aiuto sui social. Poi sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con la maestria e la dedizione che li caratterizza da sempre, hanno strappato alla morte il cucciolo. L’assessore comunale Cantone in un post ha ringraziato per il valore testimoniato la squadra dei Vigili del fuoco impegnata sul posto, ovvero l’ispettore Antonino Sanfilippo, il caposquadra Paolo Sirrao, e i vigili Gianvito Augello, Salvatore Cospolici, Giovanni Lombardo ed Erasmo Cappello.
Notizie correlate
-
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta la sentenza del TAR Sicilia sulla legittimità del trasferimento da Agrigento a Favara di un centro di fisioterapiaCondividi Visualizzazioni 124 Con ricorso in appello la POLIMEDICA S.r.l. Di Favara, lamentava l’illegittimità degli atti...
-
Un’app le ha sottratte alla violenza sessualeCondividi Visualizzazioni 177 Grazie ad un’app due giovani turiste ungheresi violentate sono state soccorse. La Polizia...
-
Raffadali, incidente e morte di Giuseppe Vinti, aperta inchiestaCondividi Visualizzazioni 267 La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente dove ha perso la...