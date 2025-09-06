Agrigento, Vigili del fuoco e Rifugio Hope strappano a morte certa un cucciolo di cane

Condividi

Ad Agrigento un cucciolo di cane incastrato tra i rovi a Villaseta è stato soccorso con estrema difficoltà resistendo alla sofferenza ben quattro giorni. Sul posto per constatare quanto accadesse e per adoperarsi subito per il recupero sono stati i volontari del Rifugio Hope, che, peraltro, hanno pubblicato diversi post di aiuto sui social. Poi sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con la maestria e la dedizione che li caratterizza da sempre, hanno strappato alla morte il cucciolo. L’assessore comunale Cantone in un post ha ringraziato per il valore testimoniato la squadra dei Vigili del fuoco impegnata sul posto, ovvero l’ispettore Antonino Sanfilippo, il caposquadra Paolo Sirrao, e i vigili Gianvito Augello, Salvatore Cospolici, Giovanni Lombardo ed Erasmo Cappello.