Agrigento, vigilanza stradale, i Carabinieri all’assalto

I Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato le attività di vigilanza sulla circolazione stradale. Nel corso dei controlli sono stati identificati oltre 200 soggetti e attenzionati 142 veicoli. Complessivamente sono state ritirate 20 patenti di guida e una carta di circolazione. Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un altro a sequestro finalizzato alla confisca. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 4.600 euro. 13 i conducenti sorpresi ad utilizzare dispositivi elettronici di varia natura durante la guida: per loro è scattata la sospensione immediata della patente di guida per 15 giorni, nonché la perdita di 4 punti e una sanzione di 250 euro. Tre alla guida di veicoli sotto l’effetto di alcolici. Uno sorpreso, per la seconda volta, alla guida senza aver mai conseguito la patente: sequestro dell’auto a fine di confisca. Un denunciato per avere fornito false generalità nel tentativo di non essere scoperto senza patente perché mai conseguita. Sanzionato anche per guida senza carta di circolazione. Segnalati alla Prefettura due soggetti colti in possesso di modiche quantità di hashish.