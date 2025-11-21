Agrigento, via Saponara off limits

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha con ordinanza disposto il recupero sicurezza di alcuni immobili dissestati in via Saponara, nel centro storico, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti e degli esiti di un sopralluogo di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. Si tratta di edifici, tra i civici 32 e 42, per i quali già nel 2010 e 2016 sono stati emessi provvedimenti analoghi. I proprietari degli immobili interessati dovranno eseguire i lavori entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza, altrimenti il Comune procederà in sostituzione addebitandogli poi i costi. Operativi sono dei limiti al transito e sgomberi.
