Agrigento, via Saponara off limits

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 206

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha con ordinanza disposto il recupero sicurezza di alcuni immobili dissestati in via Saponara, nel centro storico, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti e degli esiti di un sopralluogo di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. Si tratta di edifici, tra i civici 32 e 42, per i quali già nel 2010 e 2016 sono stati emessi provvedimenti analoghi. I proprietari degli immobili interessati dovranno eseguire i lavori entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza, altrimenti il Comune procederà in sostituzione addebitandogli poi i costi. Operativi sono dei limiti al transito e sgomberi.

Notizie correlate

Leave a Comment