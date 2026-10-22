Agrigento, via Atenea, sequestrati i distributori di un’attività H24 vietata dal regolamento sul decoro

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La Polizia Locale di Agrigento ha sequestrato i distributori automatici e i prodotti di un’attività commerciale H24 appena aperta in via Atenea, perché priva di un titolo valido e in violazione del regolamento comunale sul decoro del centro storico, che vieta questo tipo di esercizi nella zona. Disposta la cessazione immediata dell’attività, al titolare è stata contestata anche la violazione del decreto legislativo 114/1998, la legge che disciplina il commercio al dettaglio e stabilisce le regole per l’apertura e la gestione degli esercizi commerciali. La norma prevede sanzioni amministrative per determinate violazioni, con importi che nel caso contestato possono variare da 2.582 a 15.493 euro. L’assessore comunale Michelangelo Lo Piparo, titolare della delega alla Polizia municipale, ha ribadito che i controlli proseguiranno per tutelare il centro storico e garantire il rispetto delle regole e una concorrenza leale tra gli operatori commerciali.