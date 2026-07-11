Agrigento, va in escandescenze dopo le dimissioni dall’ospedale: minacce a sanitari e forze dell’ordine

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Attimi di tensione all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un giovane di 27 anni è stato denunciato dopo aver dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria.

Secondo quanto emerso, il ventisettenne, un cittadino straniero residente ad Agrigento, avrebbe iniziato a manifestare un comportamento particolarmente agitato subito dopo essere stato dimesso al termine di una visita medica. L’uomo avrebbe urlato contro medici, infermieri e personale sanitario, creando forte preoccupazione tra gli operatori e gli altri presenti.

La situazione è peggiorata quando il giovane ha acceso una sigaretta nei locali dell’ospedale, nei pressi dell’area bar. Una guardia giurata è intervenuta nel tentativo di riportarlo alla calma e convincerlo a desistere, ma sarebbe stata a sua volta minacciata.

Vista l’escalation, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, che hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per contenere il giovane, il quale avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo anche nei loro confronti.

Dopo aver ristabilito la calma, i militari e i poliziotti hanno identificato il 27enne e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha provocato momenti di apprensione all’interno del nosocomio agrigentino, senza conseguenze per il personale o per gli altri utenti della struttura.