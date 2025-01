Agrigento, uomo morto a Zingarello: cause naturali

Condividi

Ad Agrigento in contrada Zingarello è stato rinvenuto morto in un appezzamento di terreno un uomo di 65 anni. Sul posto, allarmati da una telefonata al 112, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il medico legale, che ha eseguito un’ispezione cadaverica, non ha riscontrato alcuna traccia di violenza. Molto probabilmente sarà stato preda di un malore lavorando in campagna. La salma è stata consegnata ai familiari.