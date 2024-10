Agrigento, una scatola con 130 proiettili

Condividi

Ad Agrigento ai poliziotti di una pattuglia della Squadra Volanti in transito è balzato all’attenzione un pacco integro, apparentemente non un rifiuto, abbandonato sul ciglio della strada, lungo la statale 122 tra Agrigento e Raffadali, nei pressi della galleria Santa Lucia. Gli agenti lo hanno aperto, e dentro hanno trovato 130 proiettili di diverso calibro. Sono stati sequestrati. La Procura di Agrigento è stata informata e ha avviato un’inchiesta. Si ipotizza che ignoti si siano disfatti dello scomodo carico a fronte di un imprevisto. Oppure che lo abbiano abbandonato in quel punto come luogo di consegna pattuito con il destinatario. Indagini sono in corso.