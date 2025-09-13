Agrigento, ubriaco e armato di coltello: denunciato

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 62 anni sorpreso alla guida della propria automobile ubriaco a Villaseta contromano nei pressi del Centro commerciale “Città dei Templi”. Inoltre gli sono stati sequestrati due coltelli a serramanico di genere vietato rinvenuti dentro l’auto. Risponderà all’autorità giudiziaria dei reati di guida in stato d’ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Multa e patente ritirata.