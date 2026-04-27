Agrigento, truffata anziana di 84 anni

Altra truffa a danno di anziani, bersaglio ad Agrigento, dove una pensionata di 84 anni, abitante nel centro storico a ridosso di via Duomo, ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere che l’ha raggirata prospettandole pesanti conseguenze giudiziarie, a seguito di un grave incidente stradale provocato dal nipote, se non avesse pagato una cauzione. Poco dopo a casa di lei si è presentato un “inviato”, e lei gli ha consegnato circa 10.000 euro in contanti e vari oggetti preziosi. Poi ha compreso l’inganno. Indagini in corso.
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