Agrigento, truffa dello specchietto in viale Emporium, ventenne raggirato e derubato

Ad Agrigento un ventenne, studente, è stato vittima del raggiro noto come “truffa dello specchietto” mentre percorreva viale Emporium. Un rumore improvviso lo ha indotto a fermarsi, credendo di aver urtato qualcosa con l’auto. Subito dopo è stato avvicinato da un uomo che gli ha contestato un presunto danno, pretendendo 300 euro a titolo di risarcimento. Colto alla sprovvista e intimorito, il ragazzo ha consegnato i 40 euro che aveva con sé, comprendendo soltanto dopo la fuga dell’uomo di essere stato ingannato. Il truffatore si è dileguato a bordo di un’auto di grossa cilindrata e, se identificato, dovrà rispondere del reato di truffa.
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