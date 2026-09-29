Agrigento, trovato morto in casa un 74enne: potrebbe essere stato stroncato da un malore

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Tragedia nella serata di ieri in via Pietro Micca, nella zona sottostante via Manzoni, ad Agrigento. Il corpo senza vita di un uomo di 74 anni è stato trovato all’interno della sua abitazione.

A dare l’allarme sarebbe stata la necessità di aprire la porta dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto la macabra scoperta.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano potrebbe essere stato colpito da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Durante una prima ispezione non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta.

Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause del decesso e a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.