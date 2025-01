Agrigento, trova 200 euro al supermercato “Il Centesimo” e li ruba. Denunciato

Condividi

Ad Agrigento durante lo scorso periodo natalizio è accaduto che un cliente del supermercato “Il Centesimo” in via Unità d’Italia ha trovato un portafogli. Anziché consegnarlo alla cassa, consentendone la restituzione al proprietario, ha ritenuto “cosa buona e giusta” appropriarsi dei soldi custoditi all’interno e buttare il portafogli fuori nel piazzale antistante. Una telecamera di video – sorveglianza ha registrato il tutto. E adesso lui, 63 anni, è stato identificato e denunciato. In particolare, un altro cliente ha a sua volta trovato il portafogli gettato a terra, e lo ha consegnato al personale. E’ stato contattato il proprietario, che ha presentato denuncia per furto alla Polizia mancando nel portafogli 200 euro.