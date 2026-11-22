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Due camion appartenenti alla stessa impresa edile sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Agrigento nel corso di alcuni controlli stradali. I mezzi pesanti trasportavano fusti di oli risultati non conformi alla normativa vigente ed erano, inoltre, privi della necessaria copertura assicurativa.

A fermare i due veicoli sono stati gli agenti delle Volanti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di riscontrare entrambe le irregolarità: l’assenza della polizza assicurativa e la non conformità del materiale trasportato alle disposizioni di legge.

Per le violazioni contestate è scattato il sequestro dei due camion. Nei confronti della ditta sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.