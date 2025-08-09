Agrigento, traliccio da rimuovere nella stazione ferroviaria

Condividi

Ad Agrigento nella stazione ferroviaria sarà rimosso un traliccio non autorizzato di circa 24 metri potenzialmente idoneo per il montaggio di sistemi radio – trasmittenti. Il Comune ha notificato a Rete ferroviaria italiana un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi firmata dal dirigente comunale del settore Territorio e ambiente, Alberto Avenia. E ciò a seguito di un apposito sopralluogo di riscontro. Rete Ferroviaria Italiana entro 60 giorni ha facoltà di opporre ricorso al Tar contro l’ordinanza. Entro 120 giorni potrà invece rivolgersi al presidente della Regione.