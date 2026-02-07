Agrigento, tragedia a Maddalusa: 19enne trovato morto in casa

Condividi

Un dramma si è consumato ad Agrigento, nel quartiere di Maddalusa, a breve distanza dal litorale di San Leone. Un giovane di 19 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime informazioni emerse, il ragazzo si sarebbe isolato in casa e avrebbe provocato una fuoriuscita di gas. L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante il rapido intervento, per il giovane non c’è stato nulla da fare: al momento dell’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.