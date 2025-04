Agrigento, tentato omicidio in via Nicone: arrestato un romeno

Condividi

I Carabinieri e la Polizia hanno arrestato a Sciacca un uomo di 54 anni romeno residente ad Agrigento, presunto responsabile del tentato omicidio di un connazionale di 34 anni ad Agrigento lo scorso 25 marzo, in via Nicone, dove, al culmine di una lite insorta per futili motivi, lo avrebbe colpito più volte al torace con un coltello, e poi è scappato. Le indagini subito avviate dai Carabinieri hanno prodotto gravi indizi di colpevolezza a carico del romeno, che hanno giustificato l’ordinanza cautelare firmata dalla Procura di Agrigento, che ha ritenuto sussistente anche il pericolo di fuga. E’ stato rintracciato a Sciacca.