Agrigento, tentata truffa sventata da due anziane sorelle

Due sorelle di 76 e 77 anni, residenti in via Dante ad Agrigento, hanno evitato una truffa orchestrata da falsi carabinieri che, con il pretesto di controllare alcuni gioielli dopo un presunto incidente stradale, hanno tentato di introdursi nella loro abitazione. Insospettita dalle spiegazioni poco credibili ricevute al telefono, una delle due donne ha contattato una nipote chiedendole di raggiungerle. Poco dopo un uomo e una donna si sono presentati davanti alla porta di casa, insistendo per entrare, ma senza successo. I due si sono allontanati. Sull’episodio indaga la polizia.
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