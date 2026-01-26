Agrigento, svaligiati distributori automatici al cimitero Bonamorone

Condividi

Ad Agrigento al cimitero Bonamorone ignoti hanno forzato un ingresso, si sono intrufolati negli uffici amministrativi, e hanno rubato il denaro contenuto nei distributori automatici di snack e bevande. Di recente, nell’arco di pochi giorni, altri tre raid dello stesso genere sono stati compiuti a danno di tre scuole e di una palestra in via Dante. Indagini sono in corso.