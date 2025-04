Agrigento, svaligiata tabaccheria a Villaseta

Condividi

Ad Agrigento a Villaseta una tabaccheria è stata visitata dai ladri. Nottetempo hanno prima disinnescato un impianto di video-sorveglianza a ridosso del locale, poi hanno tagliato le inferriate di una finestra, e appena dentro hanno rubato stecche di sigarette e arraffato denaro in cassa per un valore complessivo, già approssimativamente quantificato, di circa 35.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso.