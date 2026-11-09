Agrigento, stretta della Polizia sul territorio: 579 persone controllate in due giorni

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Tre persone denunciate, quattro mezzi sequestrati e nove documenti di guida ritirati. Ventuno posti di controllo allestiti nel territorio comunale durante il servizio straordinario.

Controlli serrati della Polizia di Stato ad Agrigento per contrastare criminalità, spaccio di droga e reati predatori. Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, le forze dell’ordine hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e sicurezza esteso all’intera provincia.

L’operazione è stata coordinata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale.

Il bilancio dell’attività è significativo: 579 persone identificate, alcune delle quali con precedenti penali, e 313 veicoli sottoposti a verifica. Quattro mezzi sono stati sequestrati amministrativamente ai fini della confisca.

Particolare attenzione è stata riservata ai controlli sulla circolazione stradale. Nel corso dei 21 posti di controllo allestiti sul territorio sono state elevate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre gli agenti hanno proceduto al ritiro di tre patenti di guida e sei carte di circolazione.

Tre persone sono state inoltre denunciate in stato di libertà per violazioni della normativa sulla circolazione stradale, falso materiale e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nella strategia di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare il rispetto della legalità.