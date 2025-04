Agrigento, stop alla Galleria Spinasanta per 8 ore

Condividi

Visualizzazioni 167

Ad Agrigento la Galleria Spinasanta in direzione Agrigento, per opere di manutenzione, non sarà transitabile dalle ore 22 di martedì prossimo alle ore 6 di mercoledì, 22 e 23 aprile. Si tratta della galleria lungo la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, dal km 145,800 al km 147. Così ha disposto l’Anas, che informa: “I lavori si rendono necessari per condurre, in sicurezza, dei rilievi all’interno della galleria. Durante le ore di chiusura, l’utenza potrà avvalersi di percorsi alternativi debitamente segnalati sul posto”.