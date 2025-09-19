Agrigento, spray irritante e rapina, due arresti

La Polizia ha arrestato due immigrati dal Marocco, un uomo di 27 anni e una donna di 29, residenti ad Agrigento e a Favara. Sarebbero stati loro mercoledì a bloccare, spruzzare spray irritante, aggredire e rapinare l’automobile ad un uomo sorpreso lungo la strada provinciale tra Agrigento e Villaseta. Indagini sono in corso al fine di accertare se i due malviventi siano gli stessi che lunedì scorso, con lo stesso metodo, hanno rapinato del borsello un tunisino di 34 anni colto in bicicletta nei pressi del Centro commerciale a Villaseta. A casa loro sono state sequestrate una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, una bomboletta di spray irritante, le chiavi dell’auto rubata e circa mezzo chilo di marijuana, ritenuta nella disponibilità della donna.
