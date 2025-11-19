Agrigento, spedizione punitiva nella zona industriale

Condividi

Ad Agrigento nella zona industriale è accaduto che un agrigentino di 30 anni, dipendente di un’azienda del posto, è stato bersaglio di una – come appare – spedizione punitiva. E’ stato infatti raggiunto, aggredito e picchiato da almeno tre persone, una delle quali armata con una spranga, che gli ha danneggiato anche l’automobile. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Indagano i Carabinieri avvalendosi, tra l’altro, dei sistemi di video-sorveglianza nella zona.