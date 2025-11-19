Agrigento, spedizione punitiva nella zona industriale

Ad Agrigento nella zona industriale è accaduto che un agrigentino di 30 anni, dipendente di un’azienda del posto, è stato bersaglio di una – come appare – spedizione punitiva. E’ stato infatti raggiunto, aggredito e picchiato da almeno tre persone, una delle quali armata con una spranga, che gli ha danneggiato anche l’automobile. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Indagano i Carabinieri avvalendosi, tra l’altro, dei sistemi di video-sorveglianza nella zona.
Notizie correlate
-
Agrigento, furto al supermercato EurospinCondividi Visualizzazioni 158 Ad Agrigento in via Unità d’Italia durante la notte tra lunedì e martedì...
-
Polemiche sui tempi d’attesa per l’erogazione delle visite specialistiche, l’ASP di Agrigento risponde lasciando parlare l’oggettività dei datiCondividi Visualizzazioni 271 “L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende far parlare i numeri e le evidenze...
-
Secondo stop della Corte dei Conti al Ponte. Salvini: “Sono fiducioso”Condividi Visualizzazioni 274 Secondo stop da parte della Corte dei Conti al progetto per la costruzione...