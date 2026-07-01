Agrigento sommersa dai rifiuti: il caso, tra i tanti, di via Callicratide

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Discariche indisponibili e disagi: si aggrava la condizione di degrado urbano di Agrigento a causa dell’ammonticchiarsi di rifiuti ovunque. Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini esasperati, che invocano almeno un intervento a rimedio tampone da parte del prefetto, come primo rappresentante del governo e responsabile dell’ordine pubblico. Nella foto, una delle tante disponibili, emerge, senza alcun bisogno di commento, il caso di via Callicratide, nei pressi del panificio “Delle rose”. Incredibile ma vero. Sono evidenti anche i rischi legati alla diffusione di blatte, zecche, e quindi all’insorgere di infezioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)