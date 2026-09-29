Agrigento, soccorso dopo ingestione di un mix potenzialmente letale

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Ad Agrigento a San Leone un 25enne, al culmine di un vivace litigio, ha aggredito il padre, scagliandosi contro di lui in casa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante allarmati dal padre. Il figlio nel frattempo avrebbe ingerito un mix di alcol e psicofarmaci. Probabilmente si sarebbe trattato di un tentato suicidio. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.