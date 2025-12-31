Condividi

Agrigento, sicurezza pubblica, l’intervento del Cartello sociale, ovvero Cgil, Cisl, Uil e Diocesi, tramite Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano, Gero Acquisto e don Mario Sorce, che affermano:

“Il Cartello Sociale della Provincia di Agrigento esprime preoccupazione per il crescente numero di episodi di microcriminalità che si stanno registrando nel territorio provinciale, in particolare in concomitanza con l’attuale periodo delle festività.

Pur riconoscendo e apprezzando l’attento e scrupoloso lavoro svolto dalle forze dell’ordine, sia sul piano preventivo che repressivo, si rileva come tali episodi stiano alimentando un diffuso senso di insicurezza, avvertito soprattutto dalle fasce più vulnerabili della popolazione.

Alla luce di quanto sopra, il Cartello Sociale ritiene necessario un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza da parte della Polizia Locale, al fine di garantire lo svolgimento sereno delle attività commerciali e una maggiore tutela dei cittadini.

Si rivolge, inoltre, un appello alla cittadinanza affinché collabori attivamente, evitando atteggiamenti di indifferenza e segnalando tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi situazione o comportamento sospetto.

Solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini sarà possibile contrastare efficacemente il fenomeno e restituire serenità alla comunità agrigentina”.