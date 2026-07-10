Agrigento si stringe nel dolore: proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Gerlando Brucceri

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L’intera città di Agrigento si prepara a rendere omaggio a Gerlando “Gino” Brucceri, il 53enne deceduto nei giorni scorsi in una tragedia che ha profondamente scosso la comunità. In occasione dei funerali, in programma domani, è stato disposto il lutto cittadino come segno di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera cittadinanza.

Il provvedimento prevede una serie di iniziative simboliche per ricordare Brucceri. Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta e, alle ore 15.30, momento in cui inizierà la celebrazione funebre nella chiesa della Madonna della Provvidenza, tutta la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio.

L’ordinanza invita inoltre i titolari di esercizi commerciali, le attività pubbliche e gli organizzatori di eventi a evitare, tra le 15.30 e le 17.30, comportamenti o iniziative che possano risultare in contrasto con il clima di raccoglimento che accompagnerà le esequie.

L’amministrazione comunale ha esteso l’invito alla partecipazione anche alle associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato, affinché l’ultimo saluto a Gerlando Brucceri diventi un momento condiviso dall’intera città.

Con il lutto cittadino, Agrigento vuole esprimere vicinanza ai familiari e testimoniare il profondo cordoglio per una scomparsa che ha lasciato un segno nella comunità. Domani pomeriggio, istituzioni e cittadini si ritroveranno uniti nel ricordo di Gerlando Brucceri, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio con rispetto, silenzio e commozione.