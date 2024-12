Agrigento, si ravviva l’ultimo fine settimana prima del Natale

Condividi

Proseguono e si intensificano le iniziative comprese nell’ambito della rassegna natalizia promossa dal Comune di Agrigento.

Il programma di oggi, sabato, prevede l’esibizione degli artisti di strada in Via Atenea che, dalle 18 alle 21, con performance e spettacoli, animeranno il centro città regalando momenti di intrattenimento a cittadini e visitatori, adulti e bambini, in un’atmosfera di festa.

Alle ore 18:30, a Porta di Ponte, “Babbo Natale in Vespa”, con i membri del Vespa Club Agrigento, insieme alle loro Vespe addobbate a tema natalizio, che accoglieranno il pubblico e distribuiranno dolci e caramelle.

Domani, domenica 22 dicembre, “Babbo Natale in Carrozza” dalle ore 10:30, a cura dell’Associazione Cavalieri della Valle, tra Piazza Cavour e Villa Bonfiglio, mentre nel pomeriggio, dalle ore 18:00 una carrozza percorrerà la via Atenea e un’altra partirà da Piazza Stazione e percorrerà il Viale della Vittoria, con tappa anche a Piazza Cavour per regalare un’esperienza speciale ai partecipanti. Le carrozze sono i classici carretti siciliani, che in occasione delle festività saranno addobbati a tema natalizio, con la presenza anche di alcuni musicisti.

Molto apprezzati sono i rinomati e curati presepi artigianali di San Girolamo, Villa Bonfiglio e il Presepe Vivente di Montaperto che, riproposto dopo cinque anni sarà visitabile da giovedì prossimo, 26 dicembre. Proseguono le novene natalizie nei quartieri della città, tramandando musiche e canti tipici del periodo, appassionati e coinvolgenti. Proseguono le novene natalizie nei quartieri della città, tramandando musiche e canti tipici del periodo, appassionati e coinvolgenti.

Successo e partecipazione ieri sera allo Spazio Temenos per il concerto di Natale dei Quartet Folk “E Nascì Lu Bammineddu”. I canti e le musiche della tradizione siciliana hanno emozionato il pubblico, rendendo la serata suggestiva e trascinante.

Il calendario completo della rassegna natalizia è disponibile sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store.