Agrigento, si presenta un progetto di recupero dell’ex carcere San Vito

Condividi

Visualizzazioni 98

Ad Agrigento oggi, martedì 3 giugno, nell’ex carcere di San Vito, alle ore 15, sarà presentato in conferenza un progetto di recupero della struttura a cura dell’Agenzia del Demanio e della Farm Cultural Park. Si tratta di un’iniziativa di rigenerazione urbana e culturale del territorio, nell’anno di Capitale italiana della Cultura. L’ex carcere, che già da fine giugno ospiterà degli eventi, è stato affidato dall’Agenzia del Demanio in uso temporaneo a Farm Cultural Park insieme a Festivalle e Southmovie. Il progetto è stato redatto in collaborazione con il Politecnico di Milano.