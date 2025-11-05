Agrigento, si presenta la nona edizione del premio “Karkinos”

Condividi

Ad Agrigento domani giovedì 6 novembre a Casa Sanfilippo alle ore 10 sarà presentata alla stampa la nona edizione del “Premio Karkinos”, che riconosce e premia le eccellenze del territorio agrigentino, organizzato dall’associazione culturale “Antiche Tradizioni Popolari”. Saranno presenti l’ideatore del premio, Carmelo Cantone, poi Salvatore Varisano, presidente dell’associazione “Antiche Tradizioni Popolari”, il direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, il sindaco, Franco Miccichè, il commissario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, e il direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia. Nel corso dell’incontro saranno resi noti i nomi dei premiati e i dettagli della serata di premiazione, in programma sabato 22 novembre alle ore 20 al Teatro Pirandello di Agrigento. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.