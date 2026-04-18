Agrigento, si potenzia la Polizia Locale con nuove automobili

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Ad Agrigento l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco, Francesco Miccichè, ha disposto il potenziamento dei mezzi a disposizione degli agenti della Polizia Locale, dopo anni di pesanti difficoltà a causa di un parco auto ridotto ai minimi termini. Il piano di rinforzo, promosso dal Sindaco e sostenuto dall’impegno costante dell’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, e dell’assessore al Bilancio, Patrizia Lisci, prevede la dotazione di nove nuove vetture. Le prime tre, con i tutti i comfort e le tecnologie necessarie al servizio, sono state già consegnate. Le altre sei sono attese a breve, prima della conclusione del mandato amministrativo.

Il sindaco Micciché e l’assessore Cantone apprezzano il traguardo raggiunto e affermano: “E’ un passo importante che rappresenta un segno tangibile di gratitudine e valorizzazione per il lavoro quotidiano che svolgono i nostri agenti, impegnati costantemente nell’assicurare ordine e legalità alla nostra città. Il giusto riconoscimento a dei professionisti che, con ammirevole spirito di abnegazione e dedizione, hanno continuato a svolgere il proprio dovere anche in condizioni di mobilità non certo ottimali. Dotare il Corpo di nuovi mezzi moderni e funzionali significa rispettare la professionalità di chi veste questa divisa. Abbiamo voluto assicurare il decoro che spetta alle nostre Forze dell’Ordine, garantendo loro standard di sicurezza e comfort all’altezza dei compiti che sono chiamati a svolgere.”