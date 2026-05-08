Agrigento, si finge addetto ai parcheggi con badge falso: denunciato dalla Polizia Locale

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Avrebbe operato nell’area del parcheggio di Porta V ad Agrigento presentandosi come addetto alle informazioni per i turisti e gestendo la sosta delle auto, ma senza alcuna autorizzazione. Per questo un uomo è stato denunciato dalla Polizia locale con l’accusa di sostituzione di persona.

Secondo quanto emerso dai controlli, l’agrigentino indossava un tesserino risultato contraffatto, utilizzato per qualificarsi come incaricato pubblico. A rendere più credibile il ruolo anche un cappellino con la dicitura riconducibile a un ufficio informazioni, funzione che però non gli apparteneva.

Gli agenti hanno sequestrato il badge falso e una somma di 50 euro trovata in possesso dell’uomo. Il denaro, secondo gli investigatori, potrebbe provenire dall’attività svolta abusivamente come parcheggiatore.

L’episodio è stato scoperto nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia municipale nell’area frequentata da numerosi visitatori diretti ai siti turistici della città.