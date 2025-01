Agrigento, si demolisce e si ricostruisce l’asilo nido Montaperto

Condividi

Al Comune di Agrigento sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’Asilo Nido Montaperto”, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del Nuovo Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi per la prima infanzia. L’importo netto del contratto è di circa: 528.000 euro. Investimento complessivo: 760.000 euro. Capacità ricettiva: 25 bambini (a tempo parziale, per bambini da 0 a 3 anni). L’edificio precedente è stato dichiarato inagibile a causa di gravi dissesti strutturali. Considerato che la struttura rappresentava un pericolo per la pubblica e privata incolumità, e che non era possibile un recupero, è stata decisa la demolizione e ricostruzione di un nuovo asilo nido moderno e sicuro, adeguato alle esigenze attuali. Il nuovo asilo avrà una superficie di 270 metri quadri, su un unico piano, più piccolo rispetto al precedente. Il cantiere sarà avviato nel primo trimestre del 2025. E i lavori saranno completati entro il 31 marzo del 2026. L’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, afferma: “L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire strutture scolastiche moderne, sicure e funzionali per i più piccoli, consolidando il proprio ruolo di supporto alle famiglie e al sistema educativo locale”.