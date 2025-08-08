Agrigento, si ampliano i parcheggi nella Valle dei Templi

La giunta comunale di Agrigento ha deliberato l’assegnazione di ulteriori 6.500 metri quadrati al Parco della Valle dei Templi per l’ampliamento del parcheggio a nord del tempio di Giunone. La superficie sarà estesa a complessivi 21.500 metri quadrati. Si tratta di un’iniziativa che asseconda l’aumento della domanda di posteggi soprattutto nell’attuale alta stagione turistica. Si intende inoltre scongiurare il fenomeno della sosta selvaggia, anche a tutela dell’incolumità pubblica.

