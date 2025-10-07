Agrigento, severa condanna per tentata violenza sessuale e minacce

Condividi

Visualizzazioni 187

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato a 4 anni di reclusione un cinese di 33 anni. Lui nel settembre del 2024 avrebbe tentato di violentare una collega minacciandola con un coltello nell’abitazione condivisa dai due. La pena inflitta è più severa di quanto proposto dal pubblico ministero Gloria Andreoli, avvero 3 anni e 7 mesi. Alla donna, assistita dall’avvocato Gianluca Sprio, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.