Agrigento, severa condanna per scippatore

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Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Massimo Terrasi, 45 anni. Lui, il 17 ottobre del 2022, ha scippato la borsa ad un’anziana in strada intenta a rientrare a casa. I video – sorveglianza e la testimonianza della donna lo hanno incastrato alle sue responsabilità. Il pubblico ministero Alfonsa Fiore ne ha proposto la condanna a 4 anni di carcere, ma il giudice Giuseppe Sciarrotta ha escluso l’aggravante legata all’età della vittima, come invocato dal difensore di Terrasi, l’avvocato Fabio Inglima Modica.