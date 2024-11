Agrigento, sette imprenditori in pendenza di giudizio per evasione tributi

Condividi

Visualizzazioni 77

Il pubblico ministero di Agrigento, Giada Rizzo, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di sette imputati di avere prodotto false fatture per aumentare le passività di bilancio ed evadere così l’Iva e l’Ires per oltre 3 milioni di euro. Il prossimo 14 gennaio risponderanno presente al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Giuseppa Zampino: Vincenzo Russello, 61 anni, di Grotte, Marialucrezia Sottile, 33 anni, di Racalmuto, Filippo Ferraro, 76 anni, di Canicattì, Salvatore Mattina, 48 anni, di Canicattì, Maurizio Zaffuto, 55 anni, di Grotte, Davide Di Gioia, 47 anni, di Canicattì, e Giuseppe Ricottone, 35 anni, di Racalmuto. Sono titolari di attività che commercializzano prodotti elettrici.