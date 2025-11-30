Agrigento, sequestrati 15 kg di alimenti senza tracciabilità: sospesa un’attività in via Atenea

Condividi

Visualizzazioni 177

Controlli a tappeto nel centro di Agrigento da parte della polizia locale e dei carabinieri, impegnati in operazioni mirate a verificare il rispetto delle normative igienico–sanitarie e di sicurezza all’interno delle attività commerciali. Durante un’ispezione in un locale di via Atenea, gli agenti hanno rinvenuto circa 15 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e conservati in modo non conforme.

Il materiale alimentare, ritenuto non idoneo al consumo e alla somministrazione, è stato immediatamente sequestrato. Per il titolare dell’esercizio è scattata una sanzione amministrativa pari a 4 mila euro, mentre l’attività è stata temporaneamente sospesa in attesa di ripristinare le condizioni previste dalla legge.

Le verifiche non si sono fermate alla via Atenea. Durante un controllo effettuato anche in un bar nelle vicinanze del centro cittadino, le forze dell’ordine hanno riscontrato ulteriori irregolarità, questa volta riguardanti il mancato corretto funzionamento degli estintori presenti nei locali. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione, pari a mille euro, nei confronti del commerciante.

Le operazioni di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo – spiegano gli inquirenti – di garantire standard adeguati di sicurezza e qualità ai cittadini e ai consumatori.