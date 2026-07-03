Agrigento, sequestrata l’isola ecologica di via Sirio per violazioni ambientali

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Ad Agrigento la Polizia locale ha posto sotto sequestro l’isola ecologica di via Sirio, al Villaggio Mosè, nell’ambito di un controllo da cui sarebbero emerse violazioni ambientali e inottemperanze al codice Ronchi. Contestate anche le condizioni di degrado dell’area, utilizzata nel tempo come punto di trasferenza per i mezzi della raccolta rifiuti. Gli atti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria per la convalida del sequestro e le valutazioni del caso. Nel frattempo Comune e Iseda (l’impresa della nettezza urbana) dovranno reperire un sito alternativo per garantire il conferimento dei rifiuti e le operazioni di trasbordo dei mezzi nelle zone interessate.