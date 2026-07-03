Agrigento, sequestrata l’isola ecologica di via Sirio per violazioni ambientali

Ad Agrigento la Polizia locale ha posto sotto sequestro l’isola ecologica di via Sirio, al Villaggio Mosè, nell’ambito di un controllo da cui sarebbero emerse violazioni ambientali e inottemperanze al codice Ronchi. Contestate anche le condizioni di degrado dell’area, utilizzata nel tempo come punto di trasferenza per i mezzi della raccolta rifiuti. Gli atti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria per la convalida del sequestro e le valutazioni del caso. Nel frattempo Comune e Iseda (l’impresa della nettezza urbana) dovranno reperire un sito alternativo per garantire il conferimento dei rifiuti e le operazioni di trasbordo dei mezzi nelle zone interessate.
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